Mancano 180 minuti alla fine della regular season e la Sanremese è a caccia del punto che le garantirebbe il secondo posto in classifica, piazzamento ottimale in ottica playoff.

Domani al Comunale arriverà il Casale, altra formazione in lotta per accedere agli spareggi. I nerostellati, reduci dalla sconfitta interna contro il Borgaro Nobis, fanno parte del trio appaiato al quinto posto in classifica a quota 48 punti insieme a Inveruno e Folgore Caratese.

“Abbiamo a disposizione la rosa al completo e sarà la partita nella quale cercheremo il punto che ci farà festeggiare il secondo posto, un piazzamento per il quale all’inizio dell’anno avrei messo la firma – dichiara Lupo alla vigilia – è vero che siamo un’ottima squadra, ma arrivare secondi in un campionato con formazioni così attrezzate è un traguardo importante. Abbiamo diversi motivi per fare una grande gara e raggiungere il secondo posto, al campo c’è la nostra gente che vorrebbe festeggiare con noi dato che la vittoria manca da parecchio tempo al Comunale. Ci sono tutte le motivazioni per fare una prestazione di livello, saremo di fronte a una squadra molto quadrata e che ambisce a un posto nei playoff”.