Sulla Statale 28, in corrispondenza di una fermata della linea extraurbana, i Carabinieri della Stazione di Pieve di Teco – che, come in tutta la provincia, stanno svolgendo un’attività di sorveglianza dedicata alla sicurezza sul trasporto pubblico – hanno proceduto al controllo di un cittadino del Bangladesh, ospite in una struttura di accoglienza provinciale, trovandolo in possesso di circa 6 grammi di hashish, sequestrati. L’uomo è stato segnalato all’Autorità giudiziaria ed amministrativa.

