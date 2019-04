Grandissimo successo per la I° edizione del Torneo “Cuori Orange”, organizzato dall’Asd Ospedaletti Calcio, svoltosi lo scorso 25 aprile nella Città delle rose. E’ stata una giornata intensa e speciale quella vissuta da centinaia di ragazzi che si sono riversati al rinnovatissimo stadio comunale Ciccio Ozenda per prendere parte a questa gioiosa e divertente manifestazione all’insegna del calcio, della sana competizione e dell’amicizia, accompagnati da parenti e appassionati che hanno reso la giornata una vera e propria festa del calcio a 360 gradi, una meravigliosa occasione di incontro per sfide fra ragazzi con uno spirito sportivo e leale che fa emergere il vero intento del praticare una disciplina sportiva, divertirsi e dare il meglio di sé, sia da un punto di vista atletico che umano.

Questi i risultati sportivi del Torneo: 1° classificato il Don Bosco Genova, 2° Atletico Argentina, 3° Virtus Sanremo e 4° Riviera dei Fiori. Moltissimi anche i premi speciali assegnati: miglior giocatore del torneo, Izzo (D.B. Genova); miglior portiere: Amendolia (Ospedaletti); capocannoniere: Pedone (Riviera); partecipante + giovane: Perato (Argentina) e il top seven team formato da: Viel (Virtus Sanremo), Tonozzi (Ventimiglia), Diagne (D.B. Genova), Qosja (Taggia), Petrucci (Virtus Sanremo), Lanteri (Argentina), Bottino Nicole (Dianese).

A premiare i vincitori del torneo, insieme al presidente Barbagallo, è stato il consigliere comunale della città delle rose Danilo Barale. La società Ospedaletti, come organizzatore dell’evento, si ritiene decisamente soddisfatta di questa giornata che ha visto così tanti ragazzi fare sport e divertirsi. Una festa bellissima che non sarebbe stata possibile senza l’aiuto e il lavoro dello staff Orange che come sempre in questi eventi impiega tutte le sue energie per contribuire alla riuscita della manifestazione.

Ricordiamo che quello del 25 aprile è stato solo il primo della serie di eventi che si svolgeranno a Ospedaletti. Il prossimo sarà il 1° maggio con la Festa #Orange#, torneo interno dedicato al settore giovanile della propria cantera.

Per il 4 maggio, invece, è previsto un grandissimo torneo categoria Esordienti 2007 che vedrà la partecipazione di 10 squadre, moltissime da fuori, come Ca De Rissi San Gottardo, Golfoparadiso, Dego Calcio, Don Bosco Genova e molte altre ancora.

Il 19 maggio è di ritorno il grandissimo Memorial Roberto Rizza, giunto all’ 8^ edizione, per la categoria Esordienti 2006. Il 25 maggio sarà la volta dei Pulcini 2008 mentre il 26 toccherà ai Pulcini del 2010 sfidarsi nel I° Trofeo Jeunesse.

Si chiude in bellezza con una manifestazione imponente per l’attività di base che si svolgerà il 1° giugno, organizzata in collaborazione con Figc e Lnd in stile Fun Football.

Partnership importante di questo evento è la Regione Liguria e più specificatamente l’Arco del Benessere European Community Of Sport, al fine di dare ancora più valore a questa bellissima giornata di sport. All’interno della manifestazione è previsto un incontro formativo con il dietista e nutrizionista sportivo Stefano Beschi, il quale sarà a disposizione dei genitori per confrontarsi sulla giusta e sana alimentazione che uno sportivo deve avere prima e dopo l’attività fisica.