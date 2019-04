Il 1° giugno 2019 vi sarà l’inaugurazione della Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea “Arte in Villa”, alla quale la giovane artista ligure Giulia Quaranta Provenzano è stata invitata ad esporre. Evento questo siglato Spoleto Arte e che vedrà la partecipazione del professor Francesco Alberoni, il quale parlerà delle varie sfumature dell’Amore, del direttore d’orchestra del Teatro ‘La Fenice’ di Venezia Silvia Rizzolo e del manager di personaggi noti Salvo Nugnes. Per l’occasione – in una location straordinaria in cui ha soggiornato nientemeno che Giuseppe Garibaldi e Napoleone Bonaparte, Alessandro Manzoni ed Ugo Foscolo e che Antonio Canova ha reso d’eccezione – la ventinovenne imperiese presenterà le sue fotografie d’arte su pregiata tela dal titolo “Che cosa è e c’è in un nome, se non una rosa vanitosa?”, “Cocotte e le rose non colte” e “She”.

<<Non ho potuto che essere entusiasta della proposta di partecipazione rivoltami ad un evento tanto di lustro e significativo per chi, come me, ama il Bello, l’artistico sopra ogni cosa>> – ammette Giulia. Ella prosegue <<La storica Villa Rezzonico, a Bassano del Grappa è il luogo ideale per celebrare l’intramontabile importanza di letterati, pittori, scultori, musicisti insomma artisti e dare dunque il meritato spazio alla Cultura e all’Arte in ogni sua forma. Io quale critica letteraria e d’arti visive, scrittrice/poetessa e fotografa mi sento onorata di poter esporre ivi, nella neoclassica residenza veneta che ospita statue del “nuovo Fidia” Canova>>.

La Quaranta Provenzano spiega <<Per l’esposizione visitabile fino all’11 giugno, ho scelto di realizzare tre opere ispirate al mondo floreale quale sorta di cornice ed omaggio all’elegantedimora che le ospiterà, ma anche per una molteplicità di altri motivi che possono così essere sintetizzati. La rosa da me immortalata in ben due scatti è sempre stata amata dai poeti e dai romenzieri, quali la sottoscritta, per la sua beltà soave e delicata e per essere ugualmente e proprio sovente metafora del caduco della vita. Inoltre la regina dei fiori, colorata e preziosa, si caratterizza pure per le spine a ricordare come spesso il piacere si accompagna col dolore e specie per questa sua natura transitoria e sospirata bellezza di più diviene cara …Confesso in aggiunta una certa condivisione del pessimismo di Arthur Schopenhauer, che riprende il detto popolare “Non c’è rosa senza spine” (secondo cui l’esistenza non è priva di dolori e difficoltà) per riprendere la questione secondo cui “(…) vi sono – tuttavia – parecchie spine senza rose!”. Per il pensatore tedesco dunque la vita è contrassegnata dalla sofferenza e non ritiene sia possibile provare nessun piacere se prima non si ha sofferto. A parere di Schopenhauer per esempio se il bere quando si è assetati soddisfa,ciò non si verifica se prima non si patisce la sete, mentre al contrario le sofferenze non necessitano di un piacere per aver luogo ovvero, per proseguire con l’esempio sopracitato, non è raro soffrire la sete senza riuscire a soddisfarla>>.

L’artista nata ad Imperia aggiunge <<I titolo, poi, neppure sonoper nulla casuali… “Che cosa è e c’è in un nome, se non una rosa vanitosa?” fa chiaramente riferimento alla medioevale disputa sugli universali e trova altresì un eco nel Romeo e Giulietta di William Shakespeare, ove si legge: “(…) Che cosa c’è in un nome? Ciò che noi chiamiamo con il nome di rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo. (…)”>>. Ancora <<Le spine dunque, si fanno qui sentire. Quello di Giulietta e Romeo è un dramma d’amore che, a mio avviso, la mia screziata rosa rossa su sfondo scuro e sprazzi d’oro esplicitamente rappresenta nella divisione dei due innamorati a causa del cognome. Nomi e cognomi troppo spesso frivoli accessori per il compiacimento di sé, per soddisfare e sollecitare un certo desio – però inconsistenti dal punto di vista di reale, profondo e più caratterizzante senso>>. Giulia aggiunge <<Il titolo “Cocotte e le rose non colte” invece fa riferimento alla poesia del torinese Guido Gozzano dedicata ad una prostituta e ai temi tipici dell’epoca romantica e vittoria dell’unhappy love e della dannazione. Avvicinatosi ai per me cari crepuscolari, il malinconico poeta seppe essere altresì ironico; quell’amara ironia che io ritrovo nel suo consapevole amare solo le rose che non colse, come la signorina cocotte dalla quale fu avvicinato da bambino e che, cresciuto, assai rimpianse>>.

In ultimo, Giulia conclude <<“She” infine vuole essere emblematica rappresentazione della femmina, come indica il colore rosa dei petali. Una donna che generosamente si dà agli altri, ai figli, al compagno, al marito e che però troppo spesso si trova da sola a dover fronteggiare ancora il buio di questi anni continuamente riproponenti l’antica storia di società infimamente e subdolamente maschiliste>>.