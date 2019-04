Mancano solo poche ore all’atteso incontro pubblico per la presentazione dei candidati a sostegno di Alberto Biancheri Sindaco in programma nel Teatro Ariston, oggi 27 aprile alle ore 18 con ingresso libero. A poco meno di un mese dalla tornata elettorale, i 116 candidati rappresentanti di cinque liste : Alberto Biancheri Sindaco, Sanremo Al Centro, Avanti Insieme, Partito Democratico e Progressista, Sanremo Attiva, sfilano sul palco più conosciuto d’Italia con l’unico denominatore comune: confermare Alberto Biancheri nel ruolo di Sindaco di Sanremo per i prossimi cinque anni.

Nel corso dell’incontro, della durata di circa un’ora e condotto da Gianni Rossi, sono anche previsti momenti di spettacolo dal vivo e contributi video, ma la grande attesa è focalizzata sull’intervento dello stesso Alberto Biancheri per la presentazione del suo Programma per il prossimo quinquennio. A tutti gli intervenuti all’Ariston verrà consegnata copia sintetica del Programma ed un depliant con tutti i nomi e tutte le foto dei candidati suddivisi per Liste.