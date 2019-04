Il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola denuncia quanto avvenuto questa notte nel paese dei Doria dove era in allestimento l’edizione 2019 di Carugi in Fiore. Vandali si sono accaniti contro le fioriere e le composizioni posizionate dai volontari in previsione della manifestazione. Ecco le parole del primo cittadino

I preparativi di Carugi in Fiore deterupati questa notte da vandali. Ieri sera fino a tardi numerosi volanti e volontarie (da giorni intenti a preparare composizioni) avevano con stanchezza e soddisfazione concluso le fatiche per preparare l evento floreale. Questa mattina l amara sorpresa …..molte composizione rotte ed molto vasi messi dal comune per abbellire il lungo lago sono stati divelti. “Faremo subito questa mattina una denuncia contro ignoti nella speranza che qualcuno abbia visto chi e stato. Un gesto non accettabile non solo per il danno economico ma anche per rispetto di chi per giorni ha dedicato il suo tempo per il paese e per il gruppo di giovani che ieri sera fino a tardi ha lavorato. Mi auguro che chi possa aver visto o sentito venga a parlarci.”