Gli effetti del surriscaldamento globale si fan sentire anche sott’acqua. Prima nel mare del Ponente ligure il barracuda mediterraneo non c’era, mentre ora abbonda. Non è l’unica specie marina ad avere fatto un’inattesa comparsa nel golfo di Sanremo e lungo il litorale del Ponente ligure. “Non è difficile incontrare anche il “pesce balestra” che prima viveva solo nei mari del meridione d’Italia ed il “pesce serra” spiega il sanremese Alessio Parisi, esperto pescatore subacqueo, a Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

