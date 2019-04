Dal 30 aprile al 1° maggio Triora festeggia “Beltane” (o “Calendimaggio”), una delle più importanti ricorrenze del calendario arcaico pre-solare.

C’è il sole, fa caldo, la terra ridiventa produttiva, è il tempo in cui la Natura rivive e ridiventa protagonista. “Piantare il Maggio” e “Cantare il Maggio” sono pratiche giunte fino a noi dall’antichità: si parla di feste arboree che ricorrono, in Italia come in Liguria, nei primi mesi caldi.

Si ritorna alla simbologia offerta dalla presenza di un palo, piantato al centro della piazza, capace di radunare attorno le persone in danze allegre e propiziatorie.

Programma:

Martedì 30 Aprile

Ore 15:00 – Mercatino artigianato magico

Ore 16:00 – Cristina Palmadessa della libreria Arcana presenta “il Grimorio della Strega” di Charles G. Leland ediz. Aradia

Ore 17:00 – Workshop “Alla scoperta delle erbe” a cura di Karin

Ore 17:00 – Laboratorio bimbi a cura dell’Associazione Culturale LiberArte FamKore’

Ore 18:30 – Workshop “Segnature delle piante” a cura di Dalia Lottero

Dalle ore 21:00 – Risveglio del Re di Maggio: accensione falò del Beltane, rituale di Beltane a cura di Marta Laveneziana, passaggio attraverso la porta del fuoco con ballo rituale intorno al palo del Calendimaggio a cura di Marta Laveneziana e Jack Green. Spettacolo di fuocoleria di Michela Losnafire. Musica e danze fino a tarda notte con i “Maladecia”.

Mercoledì 1 maggio

Ore 10:00 – Mercatino artigianato magico

Ore 11:00 – Cristina Palmadessa della libreria Arcana presenta “il Vangelo di Diana” di Dragon Rouge ediz. Aradia

Ore 11:30 – Workshop “Le origini di Beltane” a cura di Luca Bonfante

Ore 11:00/Ore 16:00 – Laboratori bimbi a cura dell’Associazione Culturale LiberArte FamKore’

Ore 13:00 – Workshop “Il fuoco che celebra la vita” a cura della Bottega della Luna

Ore 15:00 – Workshop “Avvicinamento alla Falconeria” a cura dell’Associazione Terra di Confine

Ore 16:30 – Workshop “ Cristalloterapia” a cura di Alina Graziani

Ore 17:30 – Presentazione libro “Piccole perle di saggezza” di Antonio Adam el-Damele

Info: Comune di Triora – Tel. 0184 94049