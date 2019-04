A Sanremo i lavori per la riqualificazione del mercato annonario aumenteranno di circa 145 mila euro, per un totale di circa un milione e 750 mila euro. Gli interventi non incideranno sul termine dell’opera prevista per il 13 maggio. E’ stata riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori derivanti da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

