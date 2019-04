Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Programma Ore 08:30 > Iscrizioni. Ore 10:30 > Fine iscrizioni. Ore 11:00 > Inizio giudizi gara bellezza (cuccioli, giovani, adulti, Chihuahua, American Bully). Ore 14:00 > Esibizione educazione di base cani da ricerca. Mondioring (utilità e difesa). Ore 15:00 > Gara di bellezza meticci (giudicata dai bambini). Best in show. Miglior junior Handler. Cane più bello del Golfo Dianese e Speciali di razza. Ore 16:00 > Premiazioni.

San Bartolomeo al Mare ospiterà domenica – dopo il risultato trionfale dello scorso anno – la seconda edizione dell’Esposizione Cinofila, organizzata da Vladimiro Rossi dell’Associazione Cinofila Cervese “Le simpatiche canaglie” (http://lesimpatichecanaglie.dog/). L’Esposizione sarà aperta a cani di razza e meticci, con e senza pedigree e si svolgerà in Piazza Torre Santa Maria. Le speciali di razza saranno riservate agli American Bully (giudice Danilo Valenti) e ai Chihuahua.

