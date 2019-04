Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Si percorreranno gli antichi sentieri tra i Forti intorno a Nava per arrivare al Colle dell’Allodola, a circa 1500 metri sul mare, e godere di un’impagabile vista sulle Alpi Liguri.

Domenica 28 aprile il Centro di Turismo Escursionistico “Alpi Liguri”, gestito dall’Associazione Pro Loco di Mendatica e dalla Cooperativa di Comunità Brigì, propone una delle classiche mete per camminare alla scoperta della primavera e delle fioriture di varie specie di fiori e piante.

