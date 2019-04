Lavande, avvoltoio monaco avvistato sul greto del torrente Impero ad Imperia, arriva dal parco naturale del Verdon, nel sud della Francia. Ha viaggiato per oltre 200 km, spinto dalla ricerca di cibo. Il giovane rapace era stato liberato un mese fa circa nel Parco. “Il maltempo lo ha messo in difficoltà. Abbiamo tentato di fornirgli del cibo, ma non si lascia avvicinare. Chiedo a tutti, però, di lasciarlo tranquillo e di non avvicinarsi a meno di 50 metri, per non stressarlo” spiega all’Ansa Rudy Valfiorito della Lipu imperiese.

Correlati