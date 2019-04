In corso le tradizionali celebrazioni della Festa della LIBERAZIONE alla messa per le forze armate fa ora seguito il corteo per le vie cittadine conclusione ai Giardini Tommaso Reggio (seguiremo in diretta)

Il sindaco nel suo intervento ha commentato il fatto di Milano,esposizione di uno striscione in onore di Mussolini vicino a Piazzale Loreto, nel video il suo intervento