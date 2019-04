sabato 27 apriledalle ore 15:00 presso la biblioteca comunale incontro elettorale per la presentazione della lista fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Scullino.. Saranno presenti Ignazio la russa vice presidente del senato, Daniela Santanche’ senatrice della repubblica, Gianni Berrino assessore regionale trasporti, turismo e lavoro, Massimiliano Iacobucci coordinatore regionale ed il candidato sindaco Gaetano Scullino…. Dopo l’incontro ci trasferiremo in via colonnello aprosio 22d per l’inaugurazione del point elettorale.. Francesco mauro: per me e per noi tutti è un grande onore ospitare a Ventimiglia personaggi importanti della politica regionale e nazionale e la loro presenza la dice lunga sull’attenzione che rivolgono a questa citta’, siamo carichi e convinti che faremo un ottimo risultato!!