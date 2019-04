Le olive taggiasche del ponente al secondo gradino del campionato internazionale più importante al mondo. La competizione, ITOC Olive Table Quality, svoltasi a Londra pochi giorni fa, con premiazione il prossimo 12 maggio, ha visto numerosi partecipati provenienti da ogni parte del mondo, in gran parte dalla Grecia, Spagna, Turchia, Tunisia, Italia e Giappone, e mai prima le olive taggiasche hanno ricevuto la medaglia d’argento.

Vincitrici della competizione, le famose olive Kalamata mentre subito dietro si sono classificate le olive taggiasche certificate bio dell’Azienda Agricola Monaci Templari di Emanuela Rebaudengo e Flavio Gorni superando ditte conosciute nel mondo internazionale sia italiane che straniere.

Lo scopo della competizione è Informare gli olivicoltori, i produttori di olio, i pressatori di olio, i trasformatori e i dettaglianti, che distribuiscono i loro prodotti standardizzati, per preservare e migliorare la qualità dei loro prodotti. il suo uso e consumo. La promozione della conoscenza della salute e della nutrizione dei giovani adulti, i pasticceri professionisti, gli artigiani, con particolare attenzione alle scuole di gastronomia e arte culinaria e ai ristoranti.

La promozione della diversità dei tipi e dell’alta qualità degli oli d’oliva prodotti con l’obiettivo di far progredire la conoscenza delle loro differenze di degustazione.

“La scelta, della piccola produzione familiare – dicono Emanuela e Flavio -ha vinto su grande aziende proprio perché la cura, la passione e la scelta individuale, oltre ai preziosi consigli tramandati da generazioni, ha permesso di realizzare olive da tavola con analisi perfette in laboratorio senza giunta alcuna di Acido lattico o acido citrico, mantenendo uguali sia il loro sapore e la loro qualità. Unica particolarità, una piccola foglia di alloro, servita come da generazioni, come disinfettante naturale, prevenendo alterazioni organiche. Una felicità immensa quella di Emanuela Flavio e la piccola Nicole, che il 12 dicembre si presenteranno al ritiro del premio unitamente al sig. Bruno Giorgi, conosciuto per essere uno dei pi importanti conoscitori di tartufi mondiali e consulente dei più famosi ristoranti londinesi. Avere olive fantastiche come le cultiva taggiasche ponentine, è un modo importante per promozionare il nostro territorio e tutto il ponente ligure, valorizzarlo con una qualità unica al mondo attraverso la quale si può incentivare sia la vendita da parte delle piccole aziende famigliari che attirare il turismo attraverso la tipicità e la qualità.

