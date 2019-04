Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Appuntamento per sabato 27 aprile al point del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini in piazza Colombo a Sanremo. A partire dalle 17 saranno presenti tre importanti esponenti di Fratelli d’Italia: il Senatore Ignazio La Russa Vice Presidente del Senato, l’Onorevole Daniela Santanchè Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e l’Assessore Regionale al Turismo e candidato all’europarlamento, nella