DOLCEACQUA INCONTRA Sabato 27 Aprile ore 17:30

Sala Conferenze Palazzo L. Garoscio

3° piano – Via Doria, 10 Dolceacqua

Roberta ROTONDI presenta il suo libro “Il suono dell’anima”

INGRESSO LIBERO



Roberta Rotondi, nata a Busto Arsizio il 27 maggio 1975, lavora nell’ambito dello spettacolo ricoprendo diversi ruoli: ballerina, cantante, attrice. E’ insegnante di discipline artistiche, danza, canto, recitazione, musical. Ha anche curato la sceneggiatura e la regia di spettacoli musicali da lei ideati e diretti. Come occupazione principale insegna danza. Si è poi dedicata alla sua passione: la lettura e la scrittura. Fin da bambina scriveva temi, racconti e ricerche di ogni genere. Scrivere un libro, pubblicarlo, diventare scrittrice, è da sempre il suo sogno nel cassetto.

CONCORSI LETTERARI:

Occhi di Argo: i mille segnalibri – pubblicazione

Alassio Resurrection : 4 pagine in vacanza – 11°classificato

Centro Studi Tindari Patti: Il Romanzo – premio speciale

Giulio Perrone Editore – incipit d’autore con 3 racconti pubblicati nelle loro antologie

“Io non scrivo storie, non cerco o invento nulla. Tutto è già stato trovato e inventato. Più semplicemente sono le storie che vengono da me, chiedendomi di essere raccontate”.