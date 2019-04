The Mall, outlet di lusso che sta per essere ultimato in Valle Armea a Sanremo, invita i futuri clienti, in vista dell’inaugurazione di giugno. L’outlet metterà a disposizione autobus in partenza ogni giorno da Cannes, Nizza e Montecarlo e martedì e sabato anche da Genova. Una navetta che, ogni ora, collegherà il centro di Sanremo con via Armea 55. A giugno, luglio e agosto The Mall sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Sono 22 i negozi di grandi marchi pronti ad approdare a “The Mall”. Previsto un parcheggio con 500 posti auto, un bar e un ristorante, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

Correlati