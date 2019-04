Stamani a Sanremo intorno alle 8 nel quartiere Polo Nord, non lontano dall’ex funivia, sulla scalinata che, da via Caduti del Lavoro collega a corso Inglesi, una donna di 48 anni è stata colpita con due coltellate al torace da un uomo. La donna, soccorso dal 118, è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale. I Carabinieri si sono messi subito alla caccia dell’uomo, di 69 anni, fermato poco dopo e portato in caserma. Il movente sarebbe riconducibile a una relazione interrotta,

