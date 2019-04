In questi giorni è stato pubblicato in CD e formato digitale il nuovo album “Simulakrum Lab II” composto e prodotto dal sanremese Paolo Prevosto aka Simulakrum Lab. I brani presenti nell’album spaziano dalle atmosfere cupe dei film sci-fi e horror anni ’70, alle atmosfere synthwave nostalgiche ispirate agli anni ’80; non mancano influenze prog rock.

A questo album ha partecipato come ospite Cody Carpenter, figlio del noto regista John Carpenter, suonando synths e piano in 4 brani apportando un tocco videoludico vintage anni ’80.

La voce è della cantante canadese Dana Jean Phoenix, nota nel panorama synthwave.

Il nuovo album nasce dall’idea di comporre un’ipotetica colonna sonora di un B-movie fantascientifico anni ’70-’80, con sonorità ispirate a quelle dei pionieri della musica elettronica come Tangerine Dream, John Carpenter, Giorgio Moroder e Goblin. Prevale infatti il sound analogico dei sintetizzatori Prophet, Moog e Korg.

Paolo Prevosto vanta collaborazioni con Claudio Simonetti e Fabio Pignatelli dei Goblin nell’album “Simulakrum Lab”, edito nel 2013. Inoltre ha realizzato due remix per i vinili pubblicati in occasione degli anniversari dei film Demoni di Lamberto Bava e Opera di Dario Argento: “Killing” dalla colonna sonora di “Demoni” e “Confusion” dalla colonna sonora di “Opera”.

Prevosto, editore del magazine FantascienzaItalia, grande esperto di cinema e collezionista di memorabilia cinematografica ed astronautica, dedica questo album alle conquiste spaziali, nell’anno del 50° anniversario del primo allunaggio.