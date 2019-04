“Carugi in fiore” – 27 e 28 Aprile 2019

“DOLCEACQUA, MONET, L’IMPRESSIONISMO”

Sabato 27

Infiorata del centro storico e concorso floreale a tema.

Musica nelle vie.

Dalle ore 10:00 in Piazza Mauro – Dimostrazioni e attività di laboratorio per adulti e bambini.

Enoteca Regionale della Liguria in via Castello, 27 aperta per degustazioni di vini e prodotti tipici liguri:

ore 10:30 e 15:30 visita guidata con degustazione

dalle ore 12 alle ore 14 vino, bruschetta e michetta. Info 0184 229507

Orto e giardino scolastico aperto dalle 10 – 12 e dalle 15 – 17.

A cura di Renata Ceccanti referente alla scuola per il Centro Culturale di Dolceacqua.

Ore 15:00 Piazza Mauro “Tutti all’arrembaggio” – Spettacolo di teatro. A cura del Teatro dei Mille colori.

Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 / dal 27/04 al 5/05 – Esposizione di ricamo a tema in Pinacoteca Morscio:”Quando arte e ricamo si incontrano, omaggio a Monet”. A cura dell’Ass. Sanremo Ricama. Ingresso libero.

Info – Giovanna Cantoni: + 39 3382689317.

Ore 16:00 Piazza Mauro – premiazione del Concorso floreale.

Ore 17:30 – sala conferenze di Palazzo Luigina Garoscio/ 3° piano – presentazione del libro di Roberta Rotondi “ Il suono dell’anima “. A cura della biblioteca Civica, per conto del centro Culturale di Dolceacqua

ore 18:45 Piazza Mauro – Concerto della Spritz Swing Band

Domenica 28

Piazza Mauro e Piazza Garibaldi – Mercatino del Biologico e del Brocante.

Musica nelle vie.

Pomeriggio – “Viaggio nel tempo”: Sfilata nelle vie del paese di personaggi in costume d’epoca. A cura del Sestriere “Burgu” di Ventimiglia.

Animazione “a sorpresa” con personaggi del Teatro dei Mille Colori.

Degustazioni di prodotti tipici. Cantine aperte.

Enoteca Regionale della Liguria in via Castello, 27 aperta per degustazioni di vini e prodotti tipici liguri:

ore 10:30 e 15:30 visita guidata con degustazione

dalle ore 12 alle ore 14 vino, bruschetta e michetta. Info 0184 229507

Orto e giardino scolastico aperto dalle 10 – 12 e dalle 15 – 17.

A cura di Renata Ceccanti referente alla scuola per il Centro Culturale di Dolceacqua.

Dalle ore 15:00 alle ore 19:00/ dal 27/04 al 5/05 – Esposizione di ricamo a tema in Pinacoteca Morscio:”Quando arte e ricamo si incontrano, omaggio a Monet”. A cura dell’Ass. Sanremo Ricama. Ingresso libero. Info – Giovanna Cantoni: + 39 3382689317

INFO: UFFICIO DEL TURISMO DI DOLCEACQUA +39 0184 206666 email – iat@dolceacqua.it