E’ stato pubblicato ed è in distribuzione il nuovo numero de “L’Artigiano” la rivista ufficiale della Confartigianato di Imperia. In copertina è presente un uovo artigianale al cioccolato, simbolo della Pasqua appena trascorsa, realizzato dal Presidente dei pasticceri Andrea Setti.

All’interno di questo numero sono presenti numerose pagine dedicate alle iniziative organizzate dalla Confartigianato sul territorio come le serate tecniche per le varie categorie e l’ultima edizione di Stile Artigiano. La parte iniziale è, come di consuetudine, riservata alle notizie sindacali dai risultati ottenuti per i criteri minimi ambientali in tema di appalti alle richieste di rispetto degli obblighi formativi per l’installazione di impianti Fer, dalla questione relativa ai danni delle mareggiate per le imprese balneari della provincia di Imperia alle linee guida per i carrozzieri, dai problemi dell’autotrasporto ligure alle deroghe per estetiste ed acconciatori. Presente anche un focus sulle richieste al Governo in tema di trasporti ed infrastrutture del ponente ligure.

Non mancano le pagine riservate al settore alimentare e all’ambiente, oltre a quelle del credito (con il rinnovo dell’accordo con Banca Caraglio), al lavoro, all’Anap e alle fiere promozionali. Nella seconda parte spazio anche alla formazione, con i numerosi corsi organizzati dalla Confartigianato di Imperia, e alle convenzioni riservate agli associati.

