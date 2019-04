Ultimi giorni per assicurarsi la maglietta ufficiale della 49° edizione della Granfondo Milano – Sanremo ciclosportiva in programma il 9 Giugno. Il capo tecnico è infatti riservato a chi si iscriverà alla manifestazione ciclistica entro il 30 Aprile.

Si tratta di un appuntamento sportivo unico, che permetterà ai partecipanti di percorrere il leggendario tracciato della Classicissima di Primavera. Quasi 300 Km di pura emozione sulle strade entrate nella storia del ciclismo, con le mitiche salite del Turchino, della Cipressa e del Poggio. Lo scorso anno al via si era presentato un migliaio di ciclisti, alcuni dei quali provenienti da Pesi molto lontani come Australia e Sudafrica. La presenza di stranieri, circa il 50% del totale degli iscritti, è infatti costituito da atleti stranieri, soprattutto del Belgio e della Germania. A breve saranno inoltre svelate alcune novità relative alla presenza di partecipanti molto speciali…

La prova, organizzata dall’UC Sanremo, non è una corsa competitiva. Nonostante il cronometraggio, la ciclosportiva Granfondo Milano – Sanremo rimane infatti una manifestazione cicloturistica e cicloamatoriale. Il termine ultimo per le iscrizioni online (tramite il sito ufficiale www.milano-sanremo.org) è fissato al 31 Maggio. Sarà però ancora possibile iscriversi il giorno prima della gara direttamente nella località di partenza.

La verifica delle licenze e la consegna del numero e del materiale previsto si svolgeranno sabato 8 Giugno, dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19, a Pieve Emanuele (Milano) presso l’hotel Ripamonti in via dei Pini 3. Sempre li è previsto il ritrovo della domenica, alle ore 6:30, che precederà la partenza. Lo start sarà dato alle ore 7 per griglie costituite da circa 200 partecipanti. L’arrivo è previsto a Sanremo in corso Garibaldi dove, presso il centro congressi del Palafiori, saranno allestiti il servizio docce ed il deposito biciclette. Al Palafiori si svolgeranno anche il pasta party e la premiazione delle squadre con il maggior numero di partecipanti. Il tempo limite è fissato entro 12 ore dalla partenza.

Sul sito ufficiale www.milano-sanremo.org sono inoltre indicate tutte le informazioni necessarie per la logistica: dai soggiorni con tariffe agevolate ai trasporti.

La Granfondo Milano – Sanremo è presente anche su Facebook (www.facebook.com/GranfondoMilanoSanremo), su Twitter (@GF_Sanremo) e su Instagram (ucsanremo).