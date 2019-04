Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Stefano Sturaro, 26enne centrocampista sanremese del Genoa, infortunatosi nel match di campionato con il Torino salterà la partita contro la Spal a Ferrara in programma domenica 28 aprile. Sturaro ha una distorsione capsulolegamentosa di ginocchio e caviglia destra. Le condizioni del calciatore matuziano saranno nuovamente valutate con ulteriori accertamenti medici lunedì 29.

