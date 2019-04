Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nei prossimi anni gran parte degli utenti della provincia di Imperia dovranno accollarsi un aumento complessivo delle bollette dell’acqua pari al 30%. Gli aumenti tariffari riguardano i 40 Comuni già serviti da Rivieracqua, gli utenti Amaie, quelli di Riva-Santo Stefano e quelli di Ireti, che rifornisce la val Nervia. Nel 2020 sarà ancora applicato l’aumento annuo del 9% già introdotto nel periodo 2016-2019, poi dal 2021 e fino al 2023 scatterà il nuovo aggiornamento, pari al 9-10% annuo, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

