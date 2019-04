Tutto pronto a Marina degli Aregai, Santo Stefano al Mare, per la terza edizione di Oltremare Exposition che si svolgerà il dal 25 al 28 Aprile.

Oltremare Exposition, è un appuntamento imperdibile nella Riviera dei Fiori per il mondo della nautica. Il cuore pulsante dell’evento è l’ esposizione di barche nuove e usate ed un’area espositiva dedicata agli operatori nautici con attrezzatura, accessori, servizi per la nautica, agenzie, charter, velerie e tappezzerie nautiche, ship chandler, rivenditori di motori marini e abbigliamento tecnico e sportivo.

Protagoniste assolute le imbarcazioni. Saranno presenti circa 70 barche a vela e a motore, nuove e usate, dei più famosi cantieri presenti sul mercato. Una novità assoluta di questa edizione è l’area catamarani che vedrà in vetrina alcuni dei più prestigiosi marchi (Bali, Dufour, Lagoon, Prestige).

Nei moli dedicati all’esposizione barche saranno rappresentati cantieri quali Bali, Beneteau, Cranchi, Fairline, Fjord, Fountaine Pajot, Grand Soleil, Hanse, Jeanneau, Lagoon, Mangusta, Pardo Yacht, Sealine, Sessa e molto altro.

Durante Oltremare Exposition all’interno dell’area conferenze si svolgeranno una serie di incontri legati alla tutela del mondo marino ed alla sfera nautica.

Il 25 aprile alle ore 15.30 si terrà l’intervento Gestione delle emergenze mediche a bordo (dotazioni obbligatorie e non) a cura del Dott. Ugo Pani Direttore dell’Istituto Iperbarico casa di cura Habilita Zingonia.

Il 26 aprile alle ore 15.30 sarà presentato il progetto regionale di creazione dell’area marina protetta sulla Secca di Santo Stefano al mare, con la presenza dell’Assessore al Turismo, Trasporti e Lavoro della Regione Liguria Giovanni Berrino, dal titolo:

SECCA di S. STEFANO

da SIC ad Area Marina Protetta… un progetto sostenibile?

Interverranno:

Dott.ssa Francesca Notari Biologa Marina e Vice sindaco del Comune di Santo Stefano al mare

Prof. CARLO CERRANO – Professore associato di Zoologia c/o DiSVA Università Politecnica delle Marche

Prof.ssa MARZIA BO, Dott. FRANCESCO ENRICHETTI Zoologia c/o DISTAV Università di Genova

Prof. MAURO MARIOTTI – Direttore DISTAV Università di Genova

Dott. LEONARDO TUNESI – Responsabile area tutela biodiversità, habitat e specie marine protette c/o ISPRA Roma

Dott.ssa SABINA AIROLDI – Direttore di progetto e coordinatore scientifico Istituto Tethys

Dott.ssa BARBARA NANI – Presidente Cooperativa Costa Balenae

Modererà l’incontro il giornalista Pietro Zampedroni.

Il 27 aprile alle ore 11.30 la Dott.ssa Sabina Airoldi Direttore di progetto e coordinatore scientifico dell’ Istituto Tethys, parlerà di Collisioni con le grandi imbarcazioni nel Santuario Pelagos: la più grave minaccia per i grandi cetacei.

Infine il 28 aprile alle ore 11.30 si terrà l’esercitazione di salvataggio FISA: Le unità Cinofile e gli assistenti bagnanti della Federazione in attività di soccorso, a cura dell’Associazione S.A.U.C.S COSTA MAREMMANA, che con gli amici a quattro zampe Safira, Arrya, Buonita, Buddy e Giotto daranno prova della loro efficienza in mare.

All’interno di Oltremare Exposition verrà dato come sempre molto spazio allo sport e quest’anno l’area sportiva vedrà la presenza eccezionale del CONI. Sarà possibile effettuare prove gratuite di vela grazie al supporto della FIV (Federazione Italiana Vela), prove di Canottaggio e avere maggiori informazioni sul mondo della subacquea, sul surf e sul SUP ma anche la possibilità di provare la vela d’altura ed approcciarsi alla pesca sportiva.

In occasione di Oltremare Exposition sarà organizzato anche il 15° Trofeo Gianni Cozzi, una regata che si svolgerà nelle giornate del 27-28 aprile, organizzata dallo Yacht Club Aregai in collaborazione con Yacht Club Sanremo. Il percorso con partenza da Marina degli Aregai e perimetro Sanremo – San Lorenzo, toccherà alcuni dei luoghi più cari all’imprenditore del mare. Come ogni anno il 15° Trofeo Gianni Cozzi si disputerà anche sul green del Castellaro Golf.

Un angolo di golosità accompagnerà l’evento, dalle ore 12.00 alle ore 24.00 infatti, si terrà uno speciale street food con la presenza di truck selezionati delle migliori specialità italiane. E poi tanta musica dalle 19.30 fino alle 24.00 con I Fandango Tribute band di Ligabue giovedì 25, serata latino americana il 26 con Eleonora Righetti, la Blascomania tribute band di Vasco Rossi il 27 e per chiudere in bellezza domenica 28 direttamente dal Red carpet del festival di Sanremo “GIANNI ROSSI SHOW” in BALLIAMOCI LO STREET FOOD.

Sarà possibile anche durante il giorno degustare eccellenze eno-gastronomiche, grazie alla presenza delle aziende: Poggio dei Gorleri, Azienda Agricola Lombardi, Azienda Agricola Famiglia Aicardi, Frantoio Ulivi di Liguria. La Lavazza farà provare ottimo caffè e l’Azienda Vinicola Sant’Orsola presenterà durante l’aperitivo time lo spumante millesimato C27.

La manifestazione Oltremare Exposition è stata organizzata da Marina degli Aregai con il patrocinio della Regione Liguria, di UCINA Confindustria Nautica e del Comune di Santo Stefano al Mare e la partecipazione del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera e della FIV Federazione Italiana Vela.

