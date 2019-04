Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di M.D., cittadino croato di cinquantacinque anni.

Nel corso dei controlli di sicurezza estesi a tutte le strutture ricettive di Sanremo, effettuati nell’ambito dei servizi preventivi e repressivi disposti dal Questore Capocasa in occasione delle festività pasquali, personale della Squadra Volante del Commissariato sanremese ha identificato in un albergo cittadino un croato che, dagli accertamenti effettuati sulle Banche Dati delle Forze di Polizia, doveva scontare due anni e due mesi di carcerazione per ricettazione e false identità, reato commesso negli anni passati in una città del nord Italia. Lo stesso, in particolare, ha nascosto la sua vera identità dietro molteplici alias forniti in occasione dei numerosi controlli. Solo attraverso un accurato controllo si riusciva a risalire alla precedente condanna, scaturita dai suoi vari reati commessi nel corso degli anni, prevalentemente contro il patrimonio.



