Nell’ambito dei controlli straordinari, a Sanremo la Polizia ha denunciato per evasione un italiano, F.R. di 45 anni, che nel corso della serata di sabato si era allontanato senza autorizzazione dal suo domicilio di Ventimiglia, dove sta scontando gli arresti domiciliari, per recarsi a Sanremo. In particolare gli operatori della Squadra Volante sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sanremo dove era stata segnalata la presenza di un uomo in palese stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol. Dopo averlo denunciato, l’uomo è stato riaccompagnato al suo domicilio in attesa di eventuali provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

