Il CTE delle Alpi Liguri, gestito dalla Proloco di Mendatica e dalla Cooperativa di Comunità Brigì, propone una delle classiche mete per camminare alla scoperta della primavera e delle fioritura delle piante autoctone.

Si percorreranno gli antichi sentieri tra i Forti intorno a Nava per arrivare al Poggio dell’Allodola, a circa 1500 metri sul mare; da lì si godrà anche di un’impagabile vista sul mare da una parte e sulle Alpi Liguri dall’altra.

DETTAGLI:

Ritrovo: 09:00 Nava – piazzale del Forte Centrale

Itinerario:Nava – Forte Pozzanghi – Forte Montescio – Colle dell’Allodola – discesa verso Nava

Durata: 6/7 ore circa, rientro intorno alle 16:00

Dislivello: + 450 metri

Distanza: 8 km ca.

I consigli della guida: abbigliamento caldo ed impermeabile a “cipolla” data l’altitudine, scarponcini da montagna impermeabili, portare con sé eventuali snacks e crema solare in quanto il sentiero non prevede lunghi tratti di sottobosco.

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (8€ se già tesserati CTE per la stagione 2019) BERCOLLA DU PASTU’ (sacchetto pic nic a base di prodotti tipici della Cucina Bianca a km 0) 8€. (facoltativo – prenotazione obbligatoria)

E’ consigliata la prenotazione.