Fervono i preparativi per MercatoRetrò 2019 che arriva alla sua seconda edizione con tutti i presupposti per essere uno fra gli eventi più importanti dell’anno in provincia di Imperia, ma anche in tutto il ponente.

Liguria Classic e Autostory stanno realizzando un programma che dal 17 al 19 maggio porterà Calata Anselmi e Imperia al centro del mondo della motoristica d’epoca, ma anche delle ultime novità, tra stand, aree espositive, modelli che hanno fatto la storia, possibilità di test drive e molto, molto altro.

L’evento ha richiamato partnership internazionali e da tutta Italia, con oltre 25 associazioni presenti. Fra queste ricordiamo: Associazione 4 assi più – veicolo storici di Vercelli da anni punto di riferimento per collezionisti e appassionati dei mezzi che hanno fatto la storia dei trasporti su strada; Viaggiatori del gusto, progetto nato per offrire proposte di turismo alla riscoperta del gusto, dei prodotti della terra direttamente degustati nel luogo di produzione e l’ACI storico per la salvaguardia del grande patrimonio automobilistico italiano.

Durante l’evento ampio spazio sarà dedicato alle ricorrenze, al tempo e agli anniversari: attraverso la presenza di alcune auto storiche e di proprietari altrettanto storici, sarà possibile ripercorrere e rivivere alcuni momenti che hanno fatto epoca.

Anche quest’anno MercatoRetrò darà la possibilità a cantanti, musicisti, artisti, scuole di danza e associazioni sportive di esibirsi liberamente: sono aperte le adesioni!

Il 19 maggio sarà la giornata conclusiva dell’evento ma anche la giornata dell’ottava edizione del Raid della Riviera dei Fiori, raduno turistico culturale per auto e Moto Storiche. I partecipanti con le loro auto partiranno per un piacevole tour nell’entroterra dove saranno previste varie tappe per degustazioni.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione e sugli spazi espositivi disponibili è possibile consultare il sito http://mercatoretro.it/ o telefonare al numero +39 380 6355661.