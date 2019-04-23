74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
BORDIGHERA
GIOVEDI’ 25 APRILE 2019
FRAZIONE BORGHETTO SAN NICOLO’
Ore 8,30 – DEPOSIZIONE FIORI ALLA LAPIDE DEI CADUTI E BENEDIZIONE IN SUFFRAGIO DEI CADUTI.
FRAZIONE SASSO
Ore 8,30 – DEPOSIZIONE FIORI AL MONUMENTO AI CADUTI E BENEDIZIONE IN SUFFRAGIO DEI CADUTI.
PORTO
Ore 9,00 – ALZABANDIERA ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA E DEPOSIZIONE CORONA AL MONUMENTO AI CADUTI DEL MARE.
BORDIGHERA CENTRO
ORE 9,30 – PALAZZO DEL PARCO – RADUNO E FORMAZIONE CORTEO CON PARTENZA ALLE ORE 10,00. A SEGUIRE DEPOSIZIONE FIORI E CORONE DI ALLORO AL MONUMENTO AI CADUTI DI PIAZZA GARIBALDI, ALLA LAPIDE DEI CADUTI CIVILI DEL MUNICIPIO ED AL CIPPO DEI PARTIGIANI.
ORE 10,45 – CIPPO DEI PARTIGIANI – SALUTI DEL SINDACO E ORAZIONE UFFICIALE A CURA DEL SIG. GIORGIO LORETI IN RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTA’.
ORE 11,00 – CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARIA MADDALENA – SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DI TUTTI I CADUTI.
ORE 17,30 – CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ – TEATRO DI PALAZZO DEL PARCO.
VERRANNO DEPOSTI FIORI ANCHE AL CAMPO MILITARE (CIMITERO) E ALLA LAPIDE IN RICORDO DEI CADUTI NELLE MISSIONI DI PACE (ANFITEATRO DEL TENNIS).
LA CITTADINANZA È CORDIALMENTE INVITATA AD ESPORRE LA BANDIERA NAZIONALE E A PRENDERE PARTE ALLA MANIFESTAZIONE.
La giornata si concluderà con il concerto della Banda Musicale “Borghetto San Nicolò Città di Bordighera”, diretta dal Maestro Luca Anghinoni, che si terrà alle 17.30 al Palazzo del Parco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’appuntamento.