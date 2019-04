Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

VERRANNO DEPOSTI FIORI ANCHE AL CAMPO MILITARE (CIMITERO) E ALLA LAPIDE IN RICORDO DEI CADUTI NELLE MISSIONI DI PACE (ANFITEATRO DEL TENNIS). LA CITTADINANZA È CORDIALMENTE INVITATA AD ESPORRE LA BANDIERA NAZIONALE E A PRENDERE PARTE ALLA MANIFESTAZIONE.

BORDIGHERA CENTRO ORE 9,30 – PALAZZO DEL PARCO – RADUNO E FORMAZIONE CORTEO CON PARTENZA ALLE ORE 10,00. A SEGUIRE DEPOSIZIONE FIORI E CORONE DI ALLORO AL MONUMENTO AI CADUTI DI PIAZZA GARIBALDI, ALLA LAPIDE DEI CADUTI CIVILI DEL MUNICIPIO ED AL CIPPO DEI PARTIGIANI. ORE 10,45 – CIPPO DEI PARTIGIANI – SALUTI DEL SINDACO E ORAZIONE UFFICIALE A CURA DEL SIG. GIORGIO LORETI IN RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTA’. ORE 11,00 – CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARIA MADDALENA – SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DI TUTTI I CADUTI.

FRAZIONE SASSO Ore 8,30 – DEPOSIZIONE FIORI AL MONUMENTO AI CADUTI E BENEDIZIONE IN SUFFRAGIO DEI CADUTI. PORTO Ore 9,00 – ALZABANDIERA ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA E DEPOSIZIONE CORONA AL MONUMENTO AI CADUTI DEL MARE.

FRAZIONE BORGHETTO SAN NICOLO’ Ore 8,30 – DEPOSIZIONE FIORI ALLA LAPIDE DEI CADUTI E BENEDIZIONE IN SUFFRAGIO DEI CADUTI.

