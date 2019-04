Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fabio Fognini, grazie al suo primo trofeo “1000” in carriera conquistato a Montecarlo, da stamani è il tennista numero 12 al mondo. L’armese ha così ritoccato il suo best ranking, tornando ad essere il primo dei tennisti italiani. Alle sue spalle c’è Marco Cecchinato, che scende al 17° posto. Appena una variazione nella top ten: Djokovic, alla 24ma settimana di fila al comando, porta a 3.075 punti il suo vantaggio su Nadal, secondo davanti a Zverev, Federer e Thiem, mentre Anderson scavalca Nishikori.

