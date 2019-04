Serie A Banca d’Alba-Moscone – Seconda giornata

Araldica Castagnole Lanze-Torfit Langhe e Roero Canalese 10-11

Olio Roi Imperiese-Araldica Pro Spigno 10-11

Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Tealdo Scotta Alta Langa 11-6

Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 11-8

Riposa: Alusic Acqua S.Bernardo Merlese

Una sola squadra al comando del campionato di Serie A Banca d’Alba-Moscone: è l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto, che ha espugnato lo sferisterio di Dolcedo, battendo 10-11 la Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa. Vittoria e primo punto stagionale per la Torfit Langhe e Roero Canalese, la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia e la Robino Trattori Santo Stefano Belbo. La quadretta di Bruno Campagno si è imposta 10-11 con l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto, mentre la formazione gialloverde di Cristian Gatto ha superato 11-6 la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto. Vittoria per 11-8 dei langaroli di Gilberto Torino sull’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo di Federico Raviola. Per Cristian Gatto e Gilberto Torino si tratta della prima vittoria in carriera nel massimo campionato. Ha riposato l’Alusic Acqua S.Bernardo Merlese di Davide Barroero. Intanto, giovedì 25 aprile, alle 15, a Spigno Monferrato, andrà in scena l’anticipo della terza giornata con la partita tra l’Araldica Pro Spigno e l’Araldica Castagnole Lanze.

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Terza giornata

Giovedì 25 aprile ore 15

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Araldica Castagnole Lanze

Sabato 27 aprile ore 15

a Cuneo: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

a Santo Stefano Belbo: Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese

Domenica 28 aprile ore 15

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Olio Roi Imperiese

Riposa: Torfit Langhe e Roero Canalese

Serie B – Seconda giornata

Srt Progetti Ceva-Vini Capetta Don Dagnino 9-11

Virtus Langhe-Speb 6-11

Taggese-Morando Neivese 11-7

Osella Surrauto Monticellese-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-9

Giovedì 25 aprile ore 15

a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Benese

Riposa: Bcc Pianfei Pro Paschese

Tre squadre al comando del campionato di Serie B a punteggio pieno: sono la Speb, la Taggese e la Osella Surrauto Monticellese. La compagine di San Rocco di Bernezzo capitanata da Andrea Daziano espugna lo sferisterio di Dogliani, battendo 6-11 la Virtus Langhe di Francesco Isaia; i liguri di Daniel Giordano debuttano sul proprio sferisterio di Taggia, superando 11-7 la Morando Neivese di Fabio Gatti; vittoria della quadretta di Marco Battaglino per 11-9 con l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino. Primo punto stagionale, invece, per la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso grazie al successo per 9-11 a casa della Srt Progetti Ceva di Omar Balocco. La seconda giornata di completerà giovedì 25 aprile, alle 15, con la partita di San Pietro del Gallo tra la Serramenti Bono Centro Incontri di Stefano Brignone e la Benese di Paolo Sanino. Turno di riposo per la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto. Intanto, sempre il 25 aprile, alle 15, a Neive, è in programma l’anticipo della terza giornata tra la Morando Neivese e la Srt Progetti Ceva.

Serie B – Terza giornata

Giovedì 25 aprile ore 15

a Neive: Morando Neivese-Srt Progetti Ceva

Sabato 27 aprile ore 15

ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Virtus Langhe

Domenica 28 aprile ore 15

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Bcc Pianfei Pro Paschese

a Bene Vagienna: Benese-Taggese

a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Serramenti Bono Centro Incontri

Riposa: Osella Surrauto Monticellese