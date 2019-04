Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Venerdì 19 aprile alle 20.30, con una diretta Facebook al bar Jadò a Vallecrosia, sono stati sorteggiati i vincitori della sottoscrizione a premi di Pasqua organizzata da ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso. Sono già stati consegnati 7 premi su 9, i rimanenti verranno consegnati nei prossimi giorni. Si possono trovare i numeri vincenti al seguente link: http://www.acebets.com/eventi. Le uova di Pasqua, tutte di alta qualità, sono state prodotte dalla ditta Lavoratti di Varazze (Savona). “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno preso i biglietti della sottoscrizione a premi, ricordo che la nostra associazione ha lo scopo di raccogliere fondi attraverso iniziative promozionali, eventi ricreativi e sportivi, destinando gli utili introitati ad altre associazioni no profit” dice Stefano Urso, Presidente Aceb.

