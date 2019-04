In questo lungo fine settimana, che inizia già la vigilia del 25 aprile, primo appuntamento con la Rassegna Madri e figlie organizzata al Cinema Cristallo di Dolceacqua dall’Associazione Oltre il Cristallo insieme all’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E. (Donne del Ponente per le Pari Opportunità), Zonta CLub di Bordighera/Ventimiglia e Noi4You. Mercoledì 24 sera la dottoressa Serena Suraci commenterà il film “Sofia” di Meryem Benm’ Barek, giovane regista che presenta il dramma di una gravidanza segreta nel Marocco odierno (Premio per la sceneggiatura in Un certain regard a Cannes 2018).

Segue “Wonder Park”, appuntamento per i bambini e le loro famiglie: avventura ed animazione per il relax e il divertimento di tutti. Possibilità di seguire la versione originale in lingua inglese il sabato pomeriggio.

Sofia di Meryem Benm’Barek

MER 24 APR ore 21:00

GIOV 25 APR ore 21:00

VEN 26 APR ore 21:00

Sofia

Il dramma di una gravidanza segreta nel Marocco contemporaneo, fra spinte progressiste e tradizioni radicate

Wonder Park di André Nemec e Josh Appelbaum

SAB 27 APR ore 17:30 EN

SAB 27 APR ore 21:00

DOM 28 APR ore 17:30

LUN 29 APR ore 17:30

MAR 30 APR ore 21:00

Wonder Park

Wonder Park tocca anche temi seri e offre messaggi positivi facilmente recepibili dai bambini