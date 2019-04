Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

“Grandissimo Fabio Fognini orgoglio italiano e ligure! Che impresa straordinaria nel MonteCarloMasters, l’Italia è nell’Olimpo del tennis mondiale! Che sia un buon auspicio anche per un altro traguardo da raggiungere e che ci vede protagonisti! AtpTotrino ATPMasters1000”. Questo il commento su Twitter del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente per il successo del tennista armese nella finale odierna del Torneo di Montecarlo.

