Il 31enne tennista armese Fabio Fognini ha trionfato nel prestigioso torneo di tennis di Montecarlo, battendo in finale il serbo Dusan Lajovic per 6-3, 6-4. L’ultimo italiano vittorioso a Montecarlo fu Nicola Pietrangeli nel 1968, mentre l’ultimo finalista fu l’allenatore di Fognini, Corrado Barazzutti, nel 1977. “Sono nato qua vicino, vincere questo torneo per me è straordinario: ancora non riesco a crederci. Ringrazio il mio team, la famiglia, Flavia, che mi sopporta e supporta. Ringrazio Alma e i fisioterapisti. Ho una dedica speciale per mia madre che farà il compleanno” ha detto Fognini durante la premiazione finale.

