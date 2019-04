Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il tennista Fabio Fognini originario di Taggia ha vinto questo pomeriggio in 1h e 38 di gioco il prestigioso Torneo di Montecarlo. Battendo in finale il serbo Dusan Lajovic 6-3. 6-4 al termine di un Torneo condotto da protagonista assoluto.