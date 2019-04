Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Sanremo il mozzicone di una sigaretta fumata di nascosto nei bagni del reparto di Medicina del padiglione Castillo, e gettata nel cestino della carta, ha scatenato un incendio. Il denso fumo ha invaso corridoio e vano scale. Le fiamme sono state spente dalla caposala intervenuta con un estintore. Poco dopo i pompieri sono tornati al Borea per un’altra sigaretta gettata accesa, nel terreno sotto la strada, all’altezza dell’ingresso. Il rogo è stato spento con una manichetta, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

