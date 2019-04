Dai laboratori didattici dedicati ai più piccoli alla mobilitazione contro il falso Made in Liguria, dal mercato di Campagna Amica Liguria alla raccolta fondi di Coltiviamo il Cuore: è tutto pronto per la festa di San Bartolomeo al Mare che apre la grande rassegna di Aromatica nella limitrofa Diano Marina, la storica iniziativa dedicata alle eccellenze territoriali.

Lo rende noto Coldiretti Imperia, specificando il calendario ricco di iniziative che caratterizzeranno il lungo ponte di primavera da trascorrere nel ponente ligure. si inizia con il 24 aprile dove presso il grande mercato Campagna Amica a San Bartolomeo sarà possibile acquistare prodotti interamente a km0, quali olio e olive taggiasche, trasformati e miele, frutta e ortaggi, piante aromatiche e molto altro ancora, venduti direttamente da produttori liguri e piemontesi mentre ad animare lo zona, saranno in programma laboratori didattici dedicati ai bambini, tesi a far conoscere il mondo agricolo locale, e realizzati grazie alla collaborazione dei volontari di Donne Impresa e Giovani Impresa Coldiretti. Per una giornata sarà possibile diventare Agripittori utilizzando come pennelli e tavolozza le mani, i semi e i fiori della terra, oppure sentirsi dei piccoli contadini scoprendo tutti i segreti della terra travasando la propria prima piantina al laboratorio Mani in Terra.

Prosegue anche in questa occasione la raccolta di beneficenza del progetto Coltiviamo il Cuore, ideato da Coldiretti Donne Impresa Liguria e portato avanti nelle più importanti piazze della regione, iniziativa che mostra il valore sociale dell’agricoltura ligure: i fondi ricavati attraverso la vendita di piantine donate dalle aziende floricole della Piana di Albenga permetteranno l’acquisto di attrezzature necessarie per il reparto di Chirurgia Pediatrica delll’Istituto G.Gaslini di Genova. Ma non solo di solidarietà si parla a mercato: le aziende e i volontari presenti saranno pronti a rispondere a tutte le domande del consumatore e porteranno avanti la raccolta firme #EAT ORIGINAL, con la quale Coldiretti chiede all’Europa di rendere obbligatoria l’etichettatura di tutti i prodotti, in modo da tutelare il cittadino e l’intero settore agroalimentare

“Abbiamo voluto organizzare – affermano il Presidente di Coldiretti Imperia Gianluca Boeri e il Direttore Provinciale Domenico Pautasso- l’evento Aspettando Aromatica…con Campagna Amica per favorire, in un centro vitale del ponente come San Bartolomeo al Mare, la conoscenza del mondo agricolo locale e le sue mille sfaccettature. Attraverso i laboratori e le 12 aziende presenti in vendita diretta, il consumatore avrà la possibilità di entrare direttamente in contatto con le imprese che, grazie al loro lavoro, valorizzano e tutelano il nostro territorio. Importante è il progetto solidale portato avanti poi dalle nostre imprenditrici: che si parli di solidarietà o di movimentazioni non si tirano mai indietro e oltre ad aver dimostrato di saper farsi largo sul mercato conducendo imprese di successo, tutelando e valorizzando i prodotti del nostro territorio, così facendo si riescono a contraddistinguere per la grande sensibilità ai temi sociali.

Le iniziative di Coldiretti Imperia – concludono Boeri e Pautasso – continueranno poi il giorno successivo nella grande rassegna Aromatica di Diano Marina dove alle ore 15.00 presso lo spazio di Assaggia Liguria i più piccoli potranno cimentarsi nel laboratorio dal Seme alla Pianta e nella preparazione del Pesto al Mortaio con olio DOP Riviera Ligure e il Basilico Genovese DOP, mentre gli adulti, presso l’area palco, potranno assistere dalle 15.30 allo show cooking “Tagliatelle con ragù di baccalà, verdure di stagione e aromi” con l’agrichef Coldiretti Andrea Mantello e la food blogger Sabrina Ramella. Non possiamo che invitare tutti a incontrare l’agricoltura nel ponente”.

Dal prossimo maggio il Mercato di Campagna Amica diventerà un appuntamento settimanale per il centro di San Bartolomeo al Mare.