Il tennista Fabio Fognini vola in semifinale nel torneo di tennis di Montecarlo, che si sta svolgendo sulla terra rossa. Il 31enne di Arma di Taggia ha battuto in rimonta croato Borna Coric in tre set, dopo aver perso il primo, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2. Domani in semifinale se la vedrà con lo spagnolo Rafa Nadal. Fognini, che ieri aveva sconfitto il tedesco Alexander Zverev (numero tre al mondo) per 7-6 6-1, ha così raggiunto la semifinale a Montecarlo per la seconda volta in carriera.

