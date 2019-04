Sabato 13 aprile le rappresentative del Sanremo Rugby under 8-10-12 hanno partecipato al Torneo Città di Savona al campo della Fontanassa, per il Memorial Siccardi.

Le categorie Under 8 e Under 10 hanno ottenuto un bel terzo posto, la Under 12 non è andata a podio ma ha portato a casa un risultato degno di nota.

In questo finale di stagione sono da sottolineare i continui e costanti successi di tutto il gruppo compatto dei ragazzi, chiamati a sfide importanti e che si susseguono al ritmo dei tornei ai quali sono chiamati a partecipare.

La risposta è sempre unanime, puntuale ed entusiasta, sia da parte dei giovani atleti sia da parte dei genitori che con grinta e spirito di gruppo sono sempre presenti ed attivissimi.

Un grande merito va soprattutto agli allenatori che costantemente seguono i ragazzi e li spronano a crescere sempre più atleticamente ed umanamente e riescono a portare gruppi compatti, completi e sempre più uniti.

La società è orgogliosa di questa sinergia di forze che insieme stanno portando il Sanremo Rugby a crescere sempre più su tutti i fronti.

Nella stessa giornata la squadra della Under 14 era impegnata sul Campo Carlini di Genova, ha fatto 4 mete, prendendo il punto di bonus ma è uscita sconfitta, lottando fino all’ultimo con la squadra più blasonata della regione.

Il gruppo dell’Under 14 ha vissuto una bella giornata di sport con un pullman pieno di ragazzi e genitori che hanno poi terminato la giornata con una cena presso la Club House del campo, organizzata dalle famiglie.

Anche in questo caso un grande successo sociale per tutte le squadre terminato poi in armonia e spirito di gruppo come nella miglior tradizione rugbystica.

Ricordiamo che gli allenamenti continuano presso il Campo di Pian di Poma di Sanremo tutti i martedì ed i giovedì dalle 17.30.