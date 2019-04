Un 16enne, residente a Uscio (Genova), è morto stamani all’ospedale San Martino di Genova dove era ricoverato da ieri pomeriggio in seguito ad una caduta dalla moto. L’incidente era avvenuto sulla strada che dal Monte Fasce porta fino al Cornua. Lo studente era finito in una scarpata ed era stato trasportato in elicottero al San Martino.

