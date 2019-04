Sull’Aurelia bis fra Taggia e Sanremo, in direzione Ponente, sarà installato un autovelox fisso gestito dalla Polizia provinciale. La delibera di indirizzo è stata approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale, che ha dato incarico al dirigente della Polizia provinciale Giuseppe Carrega di installare l’apparecchiatura entro settembre. L’autovelox funzionerà “in remoto” e potrà anche rilevare l’eventuale transito di mezzi non autorizzati, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

Correlati