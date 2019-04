L’incendio divampato nel primo pomeriggio in via Donaver, a Genova San Fruttuoso, in cui è morto un uomo di 43 anni, potrebbe essere stato appiccato volontariamente. E’ l’ipotesi più accreditata dai Carabinieri. L’uomo, appena separato dalla moglie, aveva già manifestato l’intento di suicidarsi ed i vigili del fuoco erano già intervenuti nelle casa. L’uomo aveva minacciato di buttarsi dal balcone e di bruciare tutto.

