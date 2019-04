Fabio Fognini si è qualificato per i quarti di finale del torneo di tennis di Montecarlo, torneo Masters 1000, sconfiggendo il tedesco Alexander Zverev (numero tre al mondo) per 7-6 6-1. Domani Fognini sfiderà il vincente del match tra il croato Borna Coric ed il francese Pierre-Hugues Herbert con l’obiettivo di raggiungere la semifinale a Montecarlo per la seconda volta in carriera.

