Sono state aperte le iscrizioni alla terza edizione della Sanremo Marathon in programma domenica 8 Dicembre 2019. La città del Festival della Canzone Italiana sta ormai diventando un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di lunghe distanze. Protagonista dei 42,195 Km sarà sempre la pista ciclopedonale del ponente ligure, affacciata sul mare ed adiacente ai caratteristici borghi liguri, che offrirà ai podisti un percorso spettacolare a livello paesaggistico. Il tracciato sarà lineare, con poche curve ed un dislivello pressoché nullo, favorevole quindi per un buon risultato cronometrico. La maratona di Sanremo è stata infatti scelta negli scorsi anni sia da numerosi podisti all’esordio sulla distanza sia da altri più esperti che hanno migliorato il proprio primato personale.

La gara, sotto il coordinamento tecnico della Pro San Pietro, prenderà il via alle 9 del mattino proprio davanti al Casinò. Subito dopo aver percorso il centro cittadino ed essersi immessi nella pista ciclopedonale, i maratoneti si dirigeranno verso levante, fino a Santo Stefano al Mare dove ci sarà il giro di boa con il ritorno a Sanremo. Il traguardo sarà posto al campo di atletica di Pian di Poma dopo un giro finale di pista.

Oltre alla maratona Fidal, sono in programma anche una gara di 10 Km non competitiva e la Family Run aperta a tutti.

Le iscrizioni alle tre gare, oltre alla possibilità di prenotare negli alberghi convenzionati, sono aperte sul sito ufficiale: www.sanremomarathon.it

Correlati