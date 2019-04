Si sente spesso dire che la colpa è dei genitori e degli insegnanti…. NO la colpa è di noi tutti, della società, di noi che crediamo di poter essere pronti ma che pronti non lo siamo affatto: il mondo è in cambiamento in evoluzione, i figli sono sempre più intellettualmente e spiritualmente preparati e pronti per essere stimolati, ma nessuno ha pensato a come si possa rimanere così “all’altezza” delle prossime generazioni. Fare i genitori è un mestiere difficile perché non ci si può preparare, così gli insegnanti, che hanno competenze specifiche sui contenuti ma non c’è uno studio su “come trasmetterli”.

Le opinioni qualunquiste rispondono che “un tempo non erano necessarie tante storie, bastava essere genitori e tutto era risolto” ritenendo dunque che le attenzioni maggiori di oggi possano tranquillamente essere abbandonate, ma… non è così.

Il mondo, in continua evoluzione, necessita di miglioramento a tutto campo proprio a partire dalle nostre radici e da chi ci accompagna alla scoperta del mondo. È vero che nessuno di noi ha avuto genitori che hanno partecipato a un’accademia, ma è anche vero che internet un tempo non esisteva e che oggi i suoi benefici hanno amplificato i nostri bisogni e soprattutto i bisogni dei nostri figli, sempre pronti e attenti al mondo che li circonda, certamente più di noi che ci limitavamo a guardare i cartoni animati.

Ancora una volta lo Sportello di ascolto Noi4You di San Bartolomeo, ha pensato a qualcosa per migliorare la crescita dei nostri figli. Viene così studiata una vera e propria “Accademia” per genitori ed insegnanti, affinché il messaggio di prevenzione alla violenza, di amore, rispetto, aiuto e autostima, potrà essere garantito a 360 gradi a partire dalle mura domestiche fino ad arrivare alle scuole, alle classi.

Le volontarie dello sportello dunque inizieranno un ciclo, per ora di 4 incontri, per favorire il mestiere dell’insegnante e quello dei genitori. Durante la serata le famiglie potranno portare i loro figli perché ci sarà un servizio baby parking gratuito, gestito direttamente dalle volontarie, che intratterranno i vostri figli affinché tutti possiate vivervi questa esperienza in coppia e dunque in famiglia.

Gli incontri saranno composti sia da lezioni teoriche che da momenti interattivi dove tutti potranno sentirsi parte attiva. Saranno tenuti dalle Psicoterapeuta Dr.ssa P. Sciolla e dal Dr S. Abate primario di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di San Remo, che si occuperà di affrontare il delicato argomento della contraccezione e pianificazione della gravidanza. L’aiuto delle volontarie coronerà lo svolgimento dei momenti di interattività.

L’Accademia nasce in collaborazione con il Comune di San Bartolomeo che, ancora una volta, si è mostrato attento alle esigenze della cittadinanza e curioso dell’impegno dello Sportello, pertanto fornirà lo Spazio 139 in via Aurelia 139, per quattro venerdì, a partire dal 19 aprile alle ore 21, 00

Tutti presenti e pronti per un nuovo anno ricco di sorprese ed una crescita continua.

Di seguito gli orari d’apertura presso lo studio del Dottor Perreca, un via Elba 21: sabato dalle 15 alle 18.

Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304.