A Riva Ligure potrebbe essere realizzato un sottopasso all’Aurelia che colleghi il centro storico con l’area del quartiere realizzato in edilizia convenzionata con la possibilità di collegarsi anche alla strada per Pompeiana. Dal piazzale Pastonchi, passando sotto l’Aurelia e costeggiando il rio Caravello, si arriverebbe nella via con il nome del corso d’acqua. Uno studio di fattibilità prevede una spesa di un milione e 200 mila euro, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

