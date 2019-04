Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L.P., 17enne pugile di origine russa che la scorsa notte è stato operato all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure in seguito a un trauma cranico subito durante un combattimento di allenamento. Il giovane era crollato sul ring dopo aver ricevuto un pugno. Gli è stato rimosso un ematoma intracranico: ora è in coma farmacologico.

